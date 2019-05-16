Hakkari'deki tutuklu ve hükümlüler sergi açtı

Hakkari Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Murat Gündüz, cezaevinde bulunan 50'ye yakın tutuklu ve hükümlünün 2 haftalık bir çalışması sonucu bur serginin açıldığını söyleyerek, "Buradaki amaç, sergide satışı yapılan el sanatları ürünlerinde elde edilecek olan gelirlerin hükümlü ve tutuklu ihtiyaçların karşılanması için uygulanan bir yöntem. 2-3 haftalık yapılan ürünleri sergiledik.