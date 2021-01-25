Hakkari'de şehit düşen Piyade Er Selim Gedik Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
HAKKARİ'de şehit düşen Piyade Er Selim Gedik (20), memleketi Sakarya'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
20 Ocak günü Hakkari’de yol kontrolü sırasında mayına basan Piyade Er Selim Gedik ağır yaralandı. Selim Gedik, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Ankara’da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Selim Gedik, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Dün askeri uçakla Kocaeli’de bulunan Cengiz Topel Havaalanı’na getirilen Selim Gedik’in naaşı buradan memleketi Sakarya’nın Karapürçek ilçesine götürüldü.
Selim Gedik’in cenazesi Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki baba ocağına getirilerek baba evinde helallik alındı.
Şehit Gedik'in Türk Bayrağı’na sarılı tabutu alınan helallik sonrası baba evinin karşısında bulunan Karapürçek Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu bahçesine getirildi.