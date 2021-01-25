Hakkari'de şehit düşen Piyade Er Selim Gedik Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

20 Ocak günü Hakkari’de yol kontrolü sırasında mayına basan Piyade Er Selim Gedik ağır yaralandı. Selim Gedik, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Ankara’da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Selim Gedik, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.