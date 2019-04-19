Hakkari'de kurtlar 110 koyunu telef etti
HAKKARİ'nin Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında ahıra giren kurtlar 110 koyunu telef etti. Mal varlığının tamamını kaybettiğini belirten koyunların sahibi, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.
Demirören Haber Ajansı
HAKKARİ merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında meydana gelen olayda; dağlık araziye sahip mezraya gelen kurtlar, besici Kamil Erdem'e ait koyunların bulunduğu ahıra girdi.
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Kurtlar ahırdaki 120 koyundan 110'unu telef etti.
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Erdem, sabah saatlerinde ahıra girdiğinde koyunlarının öldürüldüğünü gördü.
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Mal varlığının tamamını kaybettiğini belirten Kamil Erdem, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.
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