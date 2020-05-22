Hakkari'de kaza yerinde sosyal mesafe uyarısında bulunan polis ekiplerine saldırı
HAKKARİ-Van kara yolunda meydana gelen kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.
HAKKARİ-Van kara yolu üzerinde meydana gelen kazada; Tahir Ege (58) yönetimindeki 36 FL 759 plakalı kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı.
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Araç, çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına girerken; araç sürücüsü Ege, araçta sıkıştı.
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Vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112, AFAD, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Araç içerisinde sıkışan Ege, iş makinesinin yardımıyla bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılıp ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü.
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