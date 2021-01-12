Hakkari'de herkes çöp diye atıyordu! Kardeşlerin 'elektrikli araç' başarısı
HAKKARİ'de iki kardeşin çöpe atılan hurda parçalarından ürettiği elektrikli araç kentte büyük ilgi gördü.
Yüksekova ilçesinde ikamet eden ve İpekyolu Caddesi üzerinde demir doğrama işi yapan Yılmaz kardeşler, herkesin çöp diye attığı malzemeleri hayal ettikleri elektrikli araç için iş yerlerinde biriktirdi. Demir doğrama işini yürüten Yılmaz kardeşler, boş zamanlarında biriktirdikleri hurda parçalarla 10 gün içerisinde elektrik araçlarını yaptı.
Yaptıkları aracı deneme amaçlı İpekyolu Caddesi üzerinde trafiğe çıkartan kardeşler, araçlarının çok iyi çalıştığını belirterek aracın ileri ve geri ile yön alma kabiliyetinin son derece iyi olduğunu ifade ettiler.
İki kardeş, araçlarının saatte 35 kilometre hıza kadar ulaşabildiğini söyledi.
Ağabeyi Musa ile birlikte böyle bir proje hayata geçirdiklerimi söyleyen Yusuf Yılmaz, şöyle konuştu: Bu projeyi gerçekleştirmeye çalıştık. Normalde 35 kilometre falan gidiyor. Televizyonlarda elektrikli arabalar gördük. Biz de kendi projemizi yapmak istedik. Hayallerimizle birlikte bu projeyi gerçekleştirdik