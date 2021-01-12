Hakkari'de herkes çöp diye atıyordu! Kardeşlerin 'elektrikli araç' başarısı

Ağabeyi Musa ile birlikte böyle bir proje hayata geçirdiklerimi söyleyen Yusuf Yılmaz, şöyle konuştu: Bu projeyi gerçekleştirmeye çalıştık. Normalde 35 kilometre falan gidiyor. Televizyonlarda elektrikli arabalar gördük. Biz de kendi projemizi yapmak istedik. Hayallerimizle birlikte bu projeyi gerçekleştirdik