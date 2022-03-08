Hakkari'de eşine 3 yıldır gözü gibi bakıyor! Tek bir isteği var: Bu halini gördükten sonra...
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 yıl önce trafik kazası geçirerek yatağa mahkum olan eşi Şerafettin Barut’a tüm zorluklara rağmen gözü gibi bakan Saadet Barut'un tek bir isteği var.
İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan sekeli hastası Şerafettin Barut, 3 yıl önce geçirdiği kaza sonucu koltuk değneğine mahkum oldu.
3 yıl boyunca koltuk değneği sayesinde ayakta duran Şerafettin Barut, eşi Saadet Barut (39) sayesinde hayata tutundu.
Tüm zorluklara rağmen eşinin giyiminden yemeğine tüm ihtiyaçlarını gideren Saadet Barut, protez takılması için yardım bekliyor.
Tüm hayatını eşine adayan Saadet Barut, “Eşimin ayağı kesilecek ve bunun için eğer 40 bin TL bulunursa eşime protez ayak takılacak. Her şeyi çocuklarım için istiyorum." dedi.