Hakkari'de dedelerinden kaldı! HZ. Muhammed'e ait kutsal emanetleri saklıyor
HAKKARİ'de bir vatandaş, dedelerinden kaldığını söylediği Peygamber Efendimize ait kutsal emanetleri evinde koruyor.
Yüksekova'nın Akalın Mahallesi’nde yaşayan ve Abbasi soyundan geldiklerini söyleyen Abdurrahim Sakin, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e ait olan Takke-i Şerif, çorap ve el yazması Kur’an-ı Kerim’i yıllardan bu yana özenle muhafaza ediyor.
Ailenin son kuşağı, evlerinin küçük bir odasında kutsal emanetleri yaptıkları camlı dolabın içinde tutuyor.
Türkiye’nin birçok yerinden Sakin ailesinin evine gelenler, kutsal emanetleri ziyaret edebiliyor.
Abdurrahim Sakin, uzun zamandır kutsal emanetlerin muhafaza edildiğini belirterek, dedelerinin eski dönemlerde bu kutsal emanetleri at sırtında köy köy gezdirerek insanlara gösterdiğini belirtti.