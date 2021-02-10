Hakkari'de dedelerinden kaldı! HZ. Muhammed'e ait kutsal emanetleri saklıyor

Yüksekova'nın Akalın Mahallesi’nde yaşayan ve Abbasi soyundan geldiklerini söyleyen Abdurrahim Sakin, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e ait olan Takke-i Şerif, çorap ve el yazması Kur’an-ı Kerim’i yıllardan bu yana özenle muhafaza ediyor.