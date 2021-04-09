Hakkari'de çobanın duygulandıran notu 'tekrar tekrar okumak istedim'
HAKKARİ'de ilçeden beldeye çobanlık için giden Abbas Derer'in bıraktığı not duygulandırdı. Sağlık çalışanları, notta yazanları okuduktan sonra beldede çobanın izini sürüp ziyaret etti.
Irak sınırındaki Derecik ilçesinden 5 yıl önce eşi Nurcan ve kızı Edanur'u alarak Yüksekova ilçe merkezine yerleşen ilkokul mezunu Abbas Derer, kış aylarında ailesinin geçimini apartmanlarda kalorifer işçiliği, yaz aylarında ise çobanlık yaparak sağlamaya başladı.
Derer, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte de 8 aylık hamile olan eşi ve kızını ilçede bırakarak çobanlık yapmak için ilçenin Esendere beldesine gitti.
Yanında olduğu süre içerisinde eşini düzenli olarak aile sağlık merkezine götüren Derer, çalışmak için ilçeden ayrılmak zorunda kalınca, 3 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ndeki görevli ebe ve sağlık çalışanlarına vermesi için eşine bir not yazdı.
Okur yazar olmayan eşi Nurcan, son kontrolüne gidince notu, aile merkezindeki sağlık çalışanlarına uzattı. Notu, alan çalışanlarına duygusal anlar yaşadı.