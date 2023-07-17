Hakkari'de Cilo Dağı buzulları kırıldı dağcılar dev yarıkların içine düştü 2 kişi kurtarıldı iki ise...
Hakkari'deki Cilo Dağı'nda yer alan buzulların üzerinde yürüyen 4 kişilik bir grubun buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düştü. 4 kişiden 2'si bölgedeki ekiplerin çalışması sonucu yaralı kurtarıldı, 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerinde Cilo Dağı'ndaki buzul bölgesinde meydana geldi. Rehber eşliğinde çıktıkları Cilo'da buzulların üzerinde yürümeye başlayan 4 kişi, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düşerken, haber verilmesi üzerine bölgede hazır bulunan Yüksekova Ekolojik Platformu Dağcılık ve Spor Derneği’nin arama kurtarma ekipleri (YEKDASDER) seferber olarak çalışmalarına başladı. Yapılan ilk çalışmalar sonucu 2 kişi kaldıkları yerden zorlu bir mücadele ile kurtardılar.
Kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgi veren YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, “Malumunuz üzere olay olduğu zaman biz dernek olarak ekibimiz ile birlikte aşağıda idik. Kaybolan ekibinin liderleri can havliyle aşağı inerek yanımıza geldi. Dört arkadaşımız buzulların çökmesiyle düştü dedi.
Biz de arkadaşı jandarma ekibini ve AFAD bilgilendirmesini istedik. Biz de o an gruptan doktor, HAK Arama Kurtarma ve AFAD gönülleri olarak buzullara intikal ettik. Olay yerine ilk olarak biz vardık. 4 kişiden ikisini aşağıda buzullarda sesini duyduk ve ilk başta bilinci yerinde olup olmadığını doktor arkadaşımızla birlikte kontrol ettik. Birinin bilinci yerinde idi diğer kişi ise aldığı darbeden dolayı bilinci yerinde değildi.
Bölgede Van'dan olan ekip arkadaşları ile birlikte 2 kişiyi sağ çıkardık. Diğer arkadaşları ise gelen AFAD, JAK ve UMKE ekiplerine alanı bıraktık. Çok üzgünüz Allah'tan yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz. Diğer arkadaşların ailelerine Allah'tan sabır diliyoruz. Allah yar yardımcıları olsun” dedi.