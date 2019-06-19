Hakkari'de çekildi! Yılanların çiftleşme ritüelinden şaşırtan görüntüler

Yılanlar nasıl çiftleşir?

Çiftleşmek isteyen dişi yılan yere sürtünerek bir koku bırakır. Bu kokuyu alan erkek yılanlar onu bulmak için harekete geçerler. Birden çok erkek yılanın tek bir dişi için rekabet etmesi de oldukça yaygındır.