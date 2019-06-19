Hakkari'de çekildi! Yılanların çiftleşme ritüelinden şaşırtan görüntüler
HAKKARİ Yüksekova'da elektrik arızasına giden personel yolda yılan sürüsüne denk geldi. Bazı yılan türleri çiftleşme döneminde dişiyi izleyince sürü halinde hareket edebiliyor. İşte o görüntüler ve yılanların çiftleşmesine dair bilinmeyenler:
Yüksekova'ya bağlı Büyükçiftlik bölgesine elektrik arızası için giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli İlker Arslan, Kerem Ağa Köprüsü girişinde yılan sürüsüyle karşılaştı. Bu görüntülerin yılanların çiftleşme seremonisinden olduğu tahmin ediliyor. Birden çok erkek yılanın tek bir dişi için rekabet etmesi oldukça yaygındır.
Yılanlar nasıl çiftleşir?
Çiftleşmek isteyen dişi yılan yere sürtünerek bir koku bırakır. Bu kokuyu alan erkek yılanlar onu bulmak için harekete geçerler. Birden çok erkek yılanın tek bir dişi için rekabet etmesi de oldukça yaygındır.
Dişi yılan kur yapan erkek yılanlardan beğendiği olduğunda kuyruğunu yükseltiyor. Bu işareti alan erkek yılan ile başlayan cinsel ilişki 1 saatten 1 güne kadar uzayabiliyor.
Anakonda yılanlarında ise çiftleşme 1 ay kadar sürebilir. Çiftleşme topuna dönüşen anakondalar doğada ilginç görüntüler oluşturur.