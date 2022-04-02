Hakkari'de çaya düşen asteğmenin cansız bedeni bulundu
Derecik ilçesinde arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşen asteğmen kaybolmuştu.. AFAD, jandarma ve emniyetteki 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusunun katılımıyla arama çalışmaları sonucu cansız bedene ulaşıldı.
Hakkari'de bir asker düştüğü Hacıbey Çayı'nda kayboldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Samanlı Hudut Birliğinde görevli bir asteğmen, arama tarama faaliyeti sırasında dün saat 20.00 civarında ayağı kayarak Hacıbey Çayı'na düştü.
AFAD, jandarma ve emniyet birimlerine ait toplam 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 358 personel ve vatandaşın desteğiyle arama çalışmaları başlatılmıştı.
Dün devam eden arama çalışmalarına Hakkari Valisi İdris Akbıyık da katılarak, AFAD Müdürü Resul Karadeniz ve ilgili yetkililerden bilgi almıştı.
Bugün devam eden çalışmalar sonucunda asteğmenin cenazesi düştüğü yerden yaklaşık bin 600 metre ileride güvenlik korucuları tarafından bulundu.