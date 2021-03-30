Hakkari'de bu iş için evinden vazgeçti! Bu yıl servet kazanacağını söylüyor

3 ayda 250 bin fide

Gerekli malzemeleri temin eden Salim, yüzlerce plastik sebze kasası alıp, çalışmalara başladı. Fidelerin soğuk havada zarar görmemesi için de odalara soba kuran Salim, 3 ayda yaklaşık 250 bin domates, biber, patlıcan ve lahana fidesi yetiştirdi.