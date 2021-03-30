Hakkari'de bu iş için evinden vazgeçti! Bu yıl servet kazanacağını söylüyor
HAKKARİ'de Adil Salim (48), evini seraya dönüştürüp kiraya çıktı. 20 gün sonra piyasaya sürecek olduğu ürünlerini şimdiden satan Salim, beklediği kazancı söyledi.
Yüksekova'da yaşayan ve ailesinin geçimini zaman zaman çiftçilik yaparak sağlayan, 5 çocuk babası Adil Salim, ocak ayında sebze fidesi yetiştirmeye karar verdi.
Arazisi ve serası olmayan Salim, düşüncesini hayata geçirmek için oturduğu toprak evi seraya dönüştürüp, kiralık eve taşındı.
3 ayda 250 bin fide
Gerekli malzemeleri temin eden Salim, yüzlerce plastik sebze kasası alıp, çalışmalara başladı. Fidelerin soğuk havada zarar görmemesi için de odalara soba kuran Salim, 3 ayda yaklaşık 250 bin domates, biber, patlıcan ve lahana fidesi yetiştirdi.
Alıcısı hazır: Adil Salim, şimdi de yetiştirdiği fideleri 20 gün sonra piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Salim, fidelerin büyük bölümünün, aldığı siparişler olduğunu belirtti.