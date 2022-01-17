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Hakkari'de beyaz esaret! Yollar kapandı evler tamamen kar altında kaldı: Donduran kareler

İhlas Haber Ajansı
Hakkari'de beyaz esaret! Yollar kapandı evler tamamen kar altında kaldı: Donduran kareler

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından tek katlı evler kara gömüldü.

Hakkari'de beyaz esaret! Yollar kapandı evler tamamen kar altında kaldı: Donduran kareler

İlçede günlerdir belli aralıklarla yağan kar hayatı durma noktasına getirdi.

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Hakkari'de beyaz esaret! Yollar kapandı evler tamamen kar altında kaldı: Donduran kareler

Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği Yüksekova ilçesinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ise kara gömüldü.

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Hakkari'de beyaz esaret! Yollar kapandı evler tamamen kar altında kaldı: Donduran kareler

Kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçerek ulaşımda da aksamalara neden oldu.

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Hakkari'de beyaz esaret! Yollar kapandı evler tamamen kar altında kaldı: Donduran kareler

Vatandaşlar, çatılarında biriken karları kürek yardımıyla temizledi.

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