Hakkari'de beyaz esaret! Yollar kapandı evler tamamen kar altında kaldı: Donduran kareler
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından tek katlı evler kara gömüldü.
İlçede günlerdir belli aralıklarla yağan kar hayatı durma noktasına getirdi.
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Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği Yüksekova ilçesinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ise kara gömüldü.
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Kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi geçerek ulaşımda da aksamalara neden oldu.
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Vatandaşlar, çatılarında biriken karları kürek yardımıyla temizledi.
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