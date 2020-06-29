Hakkari'de aniden bastıran yağmur hayatı felç etti caddeler gölete döndü
HAKKARİ'de yağışlı hava etkili oldu. Yoğun yağış alan Yüksekova ilçesinde, vatandaşlar zor anlar yaşarken tıkanan su giderleri açılmaya çalışıldı.
Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, caddeleri gölete çevirdi. Otomobillerin gitmekte zorluk çektiği o anlar kameralara yansırken vatandaş eline ne geçirdiyse biriken suları dağıtmaya çalıştı.
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Öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yüksekova'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Rögarların tıkanmasından dolayı cadde ve sokaklar gölete dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.
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Bazı vatandaşlar ise iş yerlerine su girmesin diye tıkanan rögarları kendi imkânlarıyla açmaya çalıştı.
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