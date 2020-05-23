Hakkari'de 'Ağlayan Gelinler'i görmek için tam 3 bin rakımlı yaylaya çıkıyorlar
HAKKARİ'de doğa aşıkları, yüksek rakımlı dağlarda ortaya çıkan halk arasında ağlayan gelin ve hüzün çiçeği olarak bilinen ters laleleri görmek için 3 bin rakımlı yaylaya çıkmaya başladı.
Halk arasında 'ağlayan gelin' ve 'hüzün çiçeği' olarak bilinen ters laleler, Hakkari'nin yüksek rakımlı dağlarını süslüyor. Karlı dağların eteklerinde yetişen ters laleler, vatandaşların yanı sıra doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.
18
Farklı renklerde açarak ziyaretçilerine eşsiz güzellik sunan ters laleleri görmek isteyenler, 3 bin rakımlı Kanikıl Yaylası'na çıkıyor.
28
Kente 40 kilometre uzaklıkta bulunan yaylaya 2 saat süren zorlu bir yolculukla ulaşan doğaseverler, ters laleleri görme imkanı buluyor.
38
Yolculuk sırasında sosyal mesafelerine de dikkat eden doğaseverler, görüntüsü nedeniyle "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan lalelerin fotoğraflarını çekiyor.
48