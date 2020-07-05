Hakkari'de 9 çocukla çadırda geçen yürek burkan yaşam
HAKKARİ'de Kartal çifti, derme çatma yaptıkları çadırda 9 evladıyla yaşarken ailenin tek isteği sıcak bir yuva.
Yüksekova İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde ikamet eden Cengiz Kartal (38), 11 kişilik ailesi ile beraber imkansızlıktan dolayı etrafta bulduğu brandayla yaptığı çadırda yaşamını sürdürüyor. Baba engeli yüzünden çalışamazken Aile, çadırlarının gündüz sıcak gece ise hem soğuk hem tehlikeli olduğunu söylüyor..
"Engelliyim, iş yapamıyorum"
Baba Cengiz Kartal, “Akrabamın evinde yer olmadığı için artık bu çadırda 11 kişi kalıyoruz. Engelliyim, iş yapamıyorum. Aldığım engelli maaşı ile aile bakıyorum. İmkanlar olmadığı için, ben de etrafta topladığım brandaları getirip akrabamın verdiği arsada çadır kurup çocuklarımla beraber kalmaya devam ediyorum." dedi.
Cengiz kartal sözlerini şöyle noktaladı:
Yaptığım çadır gündüzleri çok sıcak olduğu için duramıyoruz, geceleri ise hava soğuk olduğu için zorlanıyoruz ve hatta geceleri gelen hayvan seslerinden dolayı da çocuklarım korkuyor. Tek isteğim bir an önce çocuklarıma güzel ve sıcak bir ev yapılmasıdır. Onun için yetkililerden yardım istiyoruz”
"Çok sıkıntılar çekiyoruz, zor durumdayız"
Cengiz Kartal’ın eşi Meyan Kartal ise çok zor günler geçirdiklerini belirterek, “İmkanlarımız olmadığı için çadırda 11 kişi yaşam mücadelesi veriyoruz. Çok sıkıntılar çekiyoruz, zor durumdayız. Yaptığımız çadır gündüzleri sıcak olurken, geceleri ise çok soğuk oluyor. Bazen köpek ve başka hayvan seslerinden dolayı uyuyamıyoruz. Sanki köpek, yılan, akrep geliyormuş gibi oluyoruz. Burada tüm yetkililere sesleniyoruz, lütfen bize yardım edin” ifadelerini kullandı.