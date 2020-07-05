Hakkari'de 9 çocukla çadırda geçen yürek burkan yaşam

Cengiz kartal sözlerini şöyle noktaladı:

Yaptığım çadır gündüzleri çok sıcak olduğu için duramıyoruz, geceleri ise hava soğuk olduğu için zorlanıyoruz ve hatta geceleri gelen hayvan seslerinden dolayı da çocuklarım korkuyor. Tek isteğim bir an önce çocuklarıma güzel ve sıcak bir ev yapılmasıdır. Onun için yetkililerden yardım istiyoruz”