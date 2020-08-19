Hakkari'de 13 yıldır engelli eşine bakıyor tek bir isteği var

"Onu mutlu edebilmek için elimden geleni yapıyorum"

Necati Düzen, "Eklem romatizmaları nedeniyle eşim ellerini kullanamıyor, yürüyemiyor. Banyosunu yaptırıp, saçlarını tarıyorum. Evin ihtiyaçlarını gidermek ve onu mutlu edebilmek için de elimden gelini yapıyorum. Maddi durumumuz iyi değil. Eşimin tedavi edilmesi ve akülü araçla dışarı çıkıp acı çekmeden gezmesi için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.