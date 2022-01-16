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Hakkari Şemdinli'de rahatsızlanan hasta için seferberlik

İhlas Haber Ajansı
Hakkari Şemdinli'de rahatsızlanan hasta için seferberlik

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde yolların kapalı olduğu mezrada rahatsızlanan bir kişi ekiplerin saatler süren mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari Şemdinli'de rahatsızlanan hasta için seferberlik

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

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Hakkari Şemdinli'de rahatsızlanan hasta için seferberlik

Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünün İncesu mezrasında rahatsızlanan bir vatandaşın yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunu üzerine hareket eden sağlık ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

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Hakkari Şemdinli'de rahatsızlanan hasta için seferberlik

Bölgeye sevk edilen özel idare ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sağlık ekibi mezraya ulaştırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta ambulansa alınarak Şemdinli Devlet Hastanesine getirildi.

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Hakkari Şemdinli'de rahatsızlanan hasta için seferberlik

Hasta yakınları emeklerinden dolayı sağlık ve özel idaresi ekiplerine teşekkür etti.

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