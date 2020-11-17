Hakkari şehidi Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz Osmaniye'de ebediyete uğurlandı

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla önce Van'a oradan da uçakla memleketine uğurlanan Şehit Topuksuz'un cenazesi, Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Köyü'ndeki baba evine getirildi. Şehidin cenazesini anne Fatma, baba Salim ve eşi Hatice Topuksuz ile yakınları gözyaşlarıyla karşıladı.