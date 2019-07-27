Hakkari şehidi son yolculuğa uğurlandı! Şehidin kız kardeşinin feryadı yürek yaktı
HAKKARİ 'nin Çukurca sınır bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız son yolculuğa uğurlandı.
Törende şehidin kız kardeşi Nida Yıldız’ın (21), “O benim canım, ciğerimdi. Dik duruyorum, üzülüyorum sadece. İki ay sonra düğünü vardı, çok erken gitti” sözleri yürekleri dağladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe Harekatı’yla koordineli olaran Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde sürdürülen operasyonda, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bölücü terör örgütünce yapılan taciz atışı sonucu çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız (27) şehit düştü.
Şehit Yıldız için Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda düzenlenen uğurlama törenin ardından şehidin naaşı hava yoluyla memleketi Adana’ya uğurlandı.
Şehidin acı haberi ise Adana’nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Bozcalar Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Nişanlı olduğu ve Ekim ayında evleneceği öğrenilen şehidin merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki baba ocağına da Türk bayrağı asıldı.