Hakkari herkesin ödünü koparttı! Koronavirüs kaynağı yarasalar sardı

Dünya, Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüsle mücadele etmeye devam ederken, kaynağının yarasalar olduğunun ileri sürülmüştü. Hakkari'de de bu durum bir ailenin endişeye kapılmasına ve korkmasına neden oldu. Biçer Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın en üst katında yaşayan 6 kişilik Saraçoğlu ailesi, 1 haftadır yarasa korkusu ile mücadele etmeye çalışıyor.