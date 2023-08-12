Hakimiyetini kaybetti dereye uçtu! 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu köy halkından vatandaşların yardımı ile araç içindeki yaralılar Ali K. Volkan Ö.,Huriye K. ve Selen Ö. araçtan çıkarılarak Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.