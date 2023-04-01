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Hakim olan kocasını önce dövdü sonra kızgın yağ döküp bıçaklayarak öldürdü! Sonra da...

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Hakim olan kocasını önce dövdü sonra kızgın yağ döküp bıçaklayarak öldürdü! Sonra da...

İSTANBUL Kadıköy'de korkunç bir olay yaşandı. Hakim Necmi Arslan, evde eşi tarafından önce dövüldü, sonra üzerine kızgın yağ döküldükten sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hande Arslan, cinayetin ardından balkondan atlayarak intihar etti.

Hakim olan kocasını önce dövdü sonra kızgın yağ döküp bıçaklayarak öldürdü! Sonra da...

İstanbul Kadıköy'de İş Hakimi Necmi Arslan eşi tarafından çok feci şekilde öldürüldü. Sabah saatlerinde eşiyle kavga eden hakim Necmi Arslan, eşi Hande Arslan tarafından önce darp edildi sonra da kızgın yağ dökülüp bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli eş de balkondan atlayarak intihar etti.

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Hakim olan kocasını önce dövdü sonra kızgın yağ döküp bıçaklayarak öldürdü! Sonra da...

İstanbul Anadolu İş Hakimi Necmi Arslan ile eşi Hande Arslan Kadıköy'de yaşadıkları evde sabah saatlerinde bulundukları sırada eşi evin 3.katından atladı. Yerde yatarken vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini aradı.

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Hakim olan kocasını önce dövdü sonra kızgın yağ döküp bıçaklayarak öldürdü! Sonra da...

Hakim evde ölü bulundu

Polis ekipleri olay yerine gelerek hakim Necmi Arslan'a ulaşmaya çalıştı ancak kapıyı açan olmadı. Eve çilingir vasıtasıyla girildiğinde ise hakim Arslan ölü olarak bulundu.

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Hakim olan kocasını önce dövdü sonra kızgın yağ döküp bıçaklayarak öldürdü! Sonra da...

Katil eş hastanede kurtarılamadı

Bilinci kapalı olarak yoğun bakıma kaldırılan eşinin kafasında ve kollarında kırıklar olduğu ve sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Nöbetçi savcı olay yerinde incelemelerini yaparken korkunç olaya dair soruşturma başlatıldı.

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