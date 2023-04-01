Hakim olan kocasını önce dövdü sonra kızgın yağ döküp bıçaklayarak öldürdü! Sonra da...

İstanbul Kadıköy'de İş Hakimi Necmi Arslan eşi tarafından çok feci şekilde öldürüldü. Sabah saatlerinde eşiyle kavga eden hakim Necmi Arslan, eşi Hande Arslan tarafından önce darp edildi sonra da kızgın yağ dökülüp bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli eş de balkondan atlayarak intihar etti.