Hakim 'eşciseller sitesi'ne üye oldu! Görüştüğü erkeği 'şantaj yapıyor' diye şikayet etti
Adıyaman'ın bir ilçesinde görev yapan erkek hakim, eşcinsellerin buluşma yeri olan bir internet sitesine üye oldu. Ardından da ilçeden U.T. isimli genç bir erkekle müstehcen görüntüler işliğinde görüşmeye başladı. Bir süre sonra da U.T. hakkında "bana şantaj yapıyor" diye dava açtı. HSK devreye girdi. Hakimin dosyasına baktığı şüpheli ile görüşmeler yaptığı, müstehcen fotoğraflar gönderdiği tespit edildi. Hakimin göreve devam etmesine, sadece görev yerinin değiştirilmesine karar verildi.
Adıyaman'ın bir ilçesinde görevli Hakim, eşcinsellerin birbirleri ile irtibat kurabilmek için kullandığı 'Hornet' isimli uygulamaya üye oldu ve aynı uygulamayı kullanan ilçedeki U.T.'ye mesaj attı. Bir süre U.T. ile görüşen hakim iddiaya göre müstehcen fotoğrafını gönderdi. U.T., aynı adliyede davasının olması nedeniyle hakimi tanıdığını söyledi. Bunun üzerine hakim, "benim için sıkıntı olmaz" dedi. Facebook üzerinden U.T. ile görüşen Hakimin görüntülü görüşmede müstehcen yerlerini gösterdiği, daha sonra WhatsApp ve Hornet isimli uygulamalar üzerinden cinsel içerikli yazışmalar yaptığı iddia edildi.
Cinsel birliktelik yaşamadım! Pişmanım
Hakim daha sonra karşısına dikilen U.T. adliyedeki odasında da görüşme yaptı. Görüşmelerde U.T.'nin gizlice aldığı ses kaydında Hakim, bir erkekle cinsel birliktelik yaşamadığını, sadece sözlü olarak konuştuğunu, kimseye söylememesini, pişman olduğunu söyledi. Bunun üzerine U.T. başkalarına söylememekte emin olmadığını söyleyince Hakim ağlamaya başladı.
Hakim, U.T.'ye, "Benim ailem var bu sene tayin isteyip gideceğim. Yazın düğünüm var. En azından nikahlandığım kadını düşün. O Ankara'da hakim" dedi. Bu görüşmenin ardından U.T.'nin kendisine şantaj yaptığını bildiren hakimin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Durum daha sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nce inceleme izni verildi.
Hakim'den ilginç savunma: Sadece değişik bir şey oldu
Tüm bu gelişmelerin ardından soruşturma aşamasına geçildi. Hakim ile U.T. arasında geçen ses kayıtlarının incelemesinde; hakimin, "Kimsenin burada yan gözle bakmışlığım yok. Taciz etmişliğim yok. Sadece yani değişik bir şey olmuş, bir gaflete düşmüşüm, bir anlık yapmışım. Azmışım veya konuşmuşum. Ya bak senin vicdanına kalmış, ben kendim için bir şey istemiyorum. Ailem. Bu sebepten ihraç olduğumu düşün. Atılırım. Ne hale gelirim. Allah rızası için. Tek bir kere düşün" dediği ileri sürüldü.