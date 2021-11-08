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Hakan Ural'ın son durumu nasıl Korona'ya yakalandı hastaneye kaldırıldı

Hakan Ural'ın son durumu nasıl Korona'ya yakalandı hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanarak bir süredir sağlık problemleri yaşadığını takipçileriyle paylaşan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural hastaneye kaldırılmıştı. Hakan Ural'ın sağlık durumuna ilişkin haber geldi!

Hakan Ural'ın son durumu nasıl Korona'ya yakalandı hastaneye kaldırıldı

KANAL D ekranlarında sabah saatlerinde yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural, koronavirüse yakalanmasının ardından günlerdir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. "Tarifi edilemeyen virüsleri deneyimlemiş olduk" diyen Hakan Ural, durumunun ağırlaştığını belirterek sevenlerinden dua istemişti. Hakan Ural'ın sağlık durumunu merak eden takipçileri ve hayranlarına sevindiren bir haber geldi. Ural'ın tedavisinin iyi yönde ilerlediği duyuruldu.

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Hakan Ural'ın son durumu nasıl Korona'ya yakalandı hastaneye kaldırıldı

Neler Oluyor Hayatta programının Instagram hesabından yapılan paylaşımda Ural'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Yapılan açıklamada "Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural Kovid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir" denildi.

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Hakan Ural'ın son durumu nasıl Korona'ya yakalandı hastaneye kaldırıldı

"Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin"

Birkaç gündür sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hakan Ural, cumartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" demişti.

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Hakan Ural'ın son durumu nasıl Korona'ya yakalandı hastaneye kaldırıldı

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden Hakan Ural, Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına ara vermişti. 

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