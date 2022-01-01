Hakan Ural'dan yıllar sonra iki çocuğunun annesi Sibel Can ile ilgili olay itiraf
KANAL D Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, yıllar sonra eski eşi Sibel Can hakkında bir itirafta bulundu.
Bir dönem şarkıcı Sibel Can ile yaptığı evlilikle bir gün olsun gündemden düşmeyen Hakan Ural, geçtiğimiz haftalarda Covid-19’a yakalanarak bir süre ekranlardan ayrı kalmıştı. Breaking News Turkey’e çarpıcı açıklamalar yapan Ural, eski eşi Sibel Can hakkında da bir itirafta bulunarak olay yarattı.
Sibel Can ile evliliğinden Engin Can ve Melisa adında iki çocuğu olan Hakan Ural, şunları söyledi:
"Bir zamanlar ana haberler benimle açılıyordu: 'Sibel Can, Hakan Ural ile Miami'ye gitti!' gibisinden. Her gün her yerde haber oluyorduk. Ben bunun da bedelini ödedim.
Fazla şöhret olmak iyi değil. Peki ben neyin peşinde olacağım. Paraya ihtiyacım yok, şöhretle işim hiç yok, tillahını yaşamışım, egomla ilgili bir derdim yok.
"Benim derdim; yaşadığım tecrübe ve acıları mümkün olduğunca samimi olarak yaptığım yanlışla da, doğruyla da halkımızla istişare eder gibi paylaşmak.