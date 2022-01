Hakan Ural'dan yıllar sonra iki çocuğunun annesi Sibel Can ile ilgili olay itiraf

Sibel Can ile evliliğinden Engin Can ve Melisa adında iki çocuğu olan Hakan Ural, şunları söyledi:



"Bir zamanlar ana haberler benimle açılıyordu: 'Sibel Can, Hakan Ural ile Miami'ye gitti!' gibisinden. Her gün her yerde haber oluyorduk. Ben bunun da bedelini ödedim.