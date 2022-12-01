Hakan Ural o iddialara ateş püskürdü! "Bırakın çocuklarımı bana saldırın"

"BIRAKIN ÇOCUKLARIMI BANA SALDIRIN"

Oğlum dava açıyor zaten. Sibel de bu tarz haberlere üzülüyor. Aramadım daha da üzülmesin diye o da bir paylaşım yapmış. Sonra bütün gazeteler 'Sibel Can’dan oğlu ile ilgili çıkan habere açıklama yaptı' oldu. Bu sefer bilmeyenler de arıyor. Bir kişinin kötülüğü binlerce insanı etkiliyor. Bırakın çocuklarımızı ben buradayım saldıracaksanız bana saldırın.”