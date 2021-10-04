Hakan Ural babası Selçuk Ural'a canlı yayında ayar verdi: Gereksiz, talihsiz...
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün Nur Tuğba Namlı ile birlikte Neler Oluyor Hayatta programını sunan Hakan Ural'ın bugün gündeminde babası Selçuk Ural ve talihsiz açıklamaları vardı.
Neler Oluyor Hayatta programında partneri Nur Tuğba Namlı ile yaptığı yorumlar ve yerinde tespitlerle seyircinin ilgisini çeken Hakan Ural, babası Selçuk Ural hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Türk halkına kıro ve kültürsüz diyen Selçuk Ural'a canlı yayında ayar verdi.
Kanal D’nin, sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programında bugün, Selçuk Ural’ın açıklamalarına yer verildi. ”Ülkemizin %90’ı kıro ve kültürsüz” diyerek Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenler için ‘kıro’ ifadesini kullanan müzisyen Selçuk Ural’ın bu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
Hakan Ural ise programda “kıro” tartışmasına tepki gösterdi. Hakan Ural o sözlere yönelik “talihsiz, üzücü ve gereksiz bir açıklama” ifadesini kullanarak “Akıl sır erdiremeyecek benzetme, teşbihler var. dedi.
Müziğe saygı duyun: Aşağılamak olur mu?” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi Arabesk müziğin usta isimlerine olan hayranlığını her seferinde dile getiren Hakan Ural, sözlerini bir kez daha yineleyerek “şarkıları çok kıymetli” ifadesini kullandı. Usta sanatçılar için “halkın büyük bir çoğunluğunun duygusunu tam damardan yakaladıkları için onlar çok seviliyor.” dedi. Ardından da “Burada ricam, insanları yaptığı ile baş başa bırakmak ” diyerek müzik tercihlerine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.