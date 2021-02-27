Hakan Taşıyan'ın durumu kritik acil çağrı yapıldı! Kötüye gidiyor

Hakan Taşıyan'dan üzücü haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve yaklaşık 4 aydır tedavi gören Taşıyan'ın son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Taşıyan'ın, acil olarak böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği duyuruldu. Böbrek nakli için kız kardeşinin uyumlu olduğu belirtilirken, karaciğer için herhangi bir donör bulunamadığı ifade edildi.