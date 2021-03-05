Hakan Taşıyan organ nakli bekliyordu sağlığıyla ilgili yeni gelişme
Hakan Taşıyan'ın sağlık durumunda yeni gelişmeler ortaya çıktı. Arkadaşı Hakan Yılmaz, açıklamalarda bulundu.
1 yıl önce yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan Hakan Taşıyan, taburcu edilmesinden 5 ay sonra yeniden tedavi altına alındı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlanan Hakan Taşıyan daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Böbrek ve karaciğer nakline ihtiyacı olduğu belirlenen Taşıyan'ın ailesi ve arkadaşları seferber oldu. Hakan Taşıyan'ın kız kardeşinden alınan örneklerin ardından böbrek verebileceği öğrenildi.
Taşıyan'ın karaciğer donörü hakkında ise şarkıcının yakın arkadaşı Hakan Yılmaz umut verici bir açıklamada bulundu. Yılmaz, "Karaciğer donörü ile ilgili gelişmeler var. 3-4 saat içinde durum netlik kazanacak" dedi.
Yılmaz, geçtiğimiz günlerde, şunları anlatmıştı:
"Böbreğini kız kardeşinden alacaklar. Ancak karaciğer nakli ile gerçekleşeceği için bekliyoruz. Ayrıca '0rh+ ve Brh+' kan grubundaki kişilerden karaciğer alınabiliyor. Ailesindeki tüm yakınlarının kontrolleri yapıldı ancak hiçbirinin dokusu uyuşmadı. Kendisi ailesiyle görüşüyor.''