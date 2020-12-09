Hakan Taşıyan hastaneye kaldırılmıştı son sağlık durumu bakın nasıl
Geçen aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelen Hakan Taşıyan'ın son olarak organ nakline ihtiyacı olduğu duyurulmuştu. Menajeri umutlu haberi verdi.
Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Hakan Taşıyan için organ nakline karar verildiği duyurulmuştu. Ünlü şarkıcının, böbrek ve karaciğer nakli olması gerektiği açıklandı.
Taşıyan’ın aile yakınları ünlü şarkıcı için organ bağışçısı oldu. Yapılacak doku uyum testleri sonrasında sorun çıkmaması halinde arabesk şarkıcı Hakan Taşıyan ameliyata alınacak.
Konuyla ilgili soruları yanıtlayan, Hakan Taşıyan’ın menajeri Hakan Yılmaz, şunları söyledi:
''Aile yakınlarından organları bulundu. Ancak dün itibariyle ne yazık ki bunu buradan üzülerek iletiyorum, kim olduğunu bilmediğimiz, ben sanatçı arkadaşıyım diye ortaya çıkan birilerinin olduğunu duyduk. Ne yazık ki yarın ameliyat olacak falan şeklinde açıklamalar yapmışlar.''
''Biz doktorlar bir şey söylemeden bu konuda cevap mercii değiliz bu konuda. Biz de onlardan haber bekliyoruz ve onlardan gelen cevap üzerine biz de basın mensuplarına gereken açıklamayı yapacağız.''