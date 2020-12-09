Hakan Taşıyan hastaneye kaldırılmıştı son sağlık durumu bakın nasıl

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan, Hakan Taşıyan’ın menajeri Hakan Yılmaz, şunları söyledi:

''Aile yakınlarından organları bulundu. Ancak dün itibariyle ne yazık ki bunu buradan üzülerek iletiyorum, kim olduğunu bilmediğimiz, ben sanatçı arkadaşıyım diye ortaya çıkan birilerinin olduğunu duyduk. Ne yazık ki yarın ameliyat olacak falan şeklinde açıklamalar yapmışlar.''