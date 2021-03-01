Hakan Taşıyan hasta yatağından seslendi durumu kritik 'Dualarınıza ihtiyacım var'
Hakan Taşıyan 4 aydır tedavi gördüğü hastane odasından sevenlerine seslendi. Taşıyan için acil donör aranıyor.
Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan'ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan'a nakledilebileceği belirlendi. Ancak Taşıyan'a karaciğer için herhangi donör bulanamadığı öğrenildi. Taşıyan'ın tedavisi hastanede devam ediyor.
Hakan Taşıyan'ın son durumu ile ilgili bilgi veren yakın arkadaşı Radyo Program Yapımcısı Hakan Yılmaz, şunları söyledi:
"Yaklaşık 1 yıldır süren hastane trafiğimiz var. Hakan şuan Şehir Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi görüyor. Tedavi sürecimiz yaklaşık 4 aydır burada devam ediyor.''
''Hakan kardeşim, belli dönemlerde diyaliz ünitesine giriyor. Ayrıca kendisini stabil tutmak için mideden su boşaltma yöntemiyle büyük bir mücadele veriliyor. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki durumdan dolayı acil olarak nakil bekliyor. Şu anda beklemedeyiz."