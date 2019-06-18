Hakan Şükür 'İmamoğlu-Yıldırım' karşılaşmasıyla böyle dalga geçti
FETÖ firarisi Hakan Şükür 'İmamoğlu-Yıldırım’ ortak yayınına sessiz kalamadı.. Böyle dalga geçti
Geçtiğimiz pazar günü yapılan Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına FETÖ firarisi Hakan Şükür de sessiz kalmazken böyle dalga geçti.
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Şükür, “Leo olaya müdahil oldu ve vaatleri bekliyor.” ifadelerini kullandı
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Vaatler bekleniyor
FETÖ firarisi Hakan Şükür Twitter hesabından yayınladığı mesajında, “Tabi ki herkes gibi ülkem ve İstanbul için 2 adaydan vaatleri dinliyoruz.
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Ama bizim “Leo” olaya müdahil oldu ve onlarla ilgili vaatleri bekliyor..” dedi. Bir mesaj daha yayınlayan Şükür, “Israr ile bekliyor ,dinletemedik..” dedi.
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