Hakan Şükür 'İmamoğlu-Yıldırım' karşılaşmasıyla böyle dalga geçti

Hakan Şükür 'İmamoğlu-Yıldırım' karşılaşmasıyla böyle dalga geçti

FETÖ firarisi Hakan Şükür 'İmamoğlu-Yıldırım’ ortak yayınına sessiz kalamadı.. Böyle dalga geçti

Hakan Şükür 'İmamoğlu-Yıldırım' karşılaşmasıyla böyle dalga geçti - Sayfa 1

Geçtiğimiz pazar günü yapılan Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına FETÖ firarisi Hakan Şükür de sessiz kalmazken böyle dalga geçti. 

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Hakan Şükür 'İmamoğlu-Yıldırım' karşılaşmasıyla böyle dalga geçti - Sayfa 2

Şükür, “Leo olaya müdahil oldu ve vaatleri bekliyor.” ifadelerini kullandı

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Hakan Şükür 'İmamoğlu-Yıldırım' karşılaşmasıyla böyle dalga geçti - Sayfa 3

Vaatler bekleniyor

FETÖ firarisi Hakan Şükür Twitter hesabından yayınladığı mesajında, “Tabi ki herkes gibi ülkem ve İstanbul için 2 adaydan vaatleri dinliyoruz.

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Hakan Şükür 'İmamoğlu-Yıldırım' karşılaşmasıyla böyle dalga geçti - Sayfa 4

Ama bizim “Leo” olaya müdahil oldu ve onlarla ilgili vaatleri bekliyor..” dedi. Bir mesaj daha yayınlayan Şükür, “Israr ile bekliyor ,dinletemedik..” dedi.

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