Hakan Sabancıya olay Şeyma Şubası uyarısı: Aman dikkat et hamile kalmasın

Magazin dünyası çalkalanmaya devam ediyor. Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı arasındaki ilişki iddialarının sonu gelmiyor. Son olarak ortaya atılan Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın el ele görüldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu.