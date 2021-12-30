Hakan Sabancı'nın yeni aşkı Dilara Aksüyek'e Aygün Aydın'dan bombardıman!

"Hakan'ın sübyancılarla işi olmaz"

Aygün Aydın önce "Hakan'ın sübyancılarla işi olmaz" diyerek yaşı kendisinden küçük olan Onur Bay ile bir süre aşk yaşayan Dilara Aksüyek'i hedef aldı. Aydın daha sonra kendini tutamayıp oyuncunun estetikli olduğunu bunu da kendisine benzemek için yaptığını söyledi.