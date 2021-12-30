Hakan Sabancı'nın yeni aşkı Dilara Aksüyek'e Aygün Aydın'dan bombardıman!
Sabancı ailesinin çapkın veliahtı Hakan Sabancı ile güzel oyuncu Dilara Aksüyek'in arasındaki aşk dedikodusu , ifşalarla gğndeme gelen Aygün Aydın'ı çileden çıkardı!
İstanbullu Gelin dizisiyle yıldızı parlayan ve genç aşkı Onur Bay'dan ayrılan oyuncu Dilara Aksüyek'in Hakan Sabancı ile birlikte olduğu iddia edildi. Ancak bu haber, Hakan Sabancı ile kısa ilişkisindeki mesajlaşmaları ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın'ın pek hoşuna gitmedi. Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın, oyuncu Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın birlikte olduğu iddialarıyla çileden çıktı.
2021'in son günlerine bir aşk haberi damga vurdu. 2021'in son aşk bombası olarak görülen Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı aşkı magazin gündemine damga vurdu. Hakan Sabancı'yı ifşa etmesiyle tanınan ve eskortluk açıklamalarıyla gündeme gelen Aygün Aydın Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın birlikte olduğu iddialarına dayanamayıp yanıt verdi.
Aygün Aydın kendini tutamadı
İddiaların ardından sosyal medyada 'Hakan Sabancı'nın gözdesi Dilara Aksüyek' yorumları yapılınca Sabancı'yı ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın'dan yorum gecikmedi. Bir süre önce "Para bulamazsam eskortluk yapmak zorunda kalacağım" diyen Aygün Aydın kendini tutamadı.
"Hakan'ın sübyancılarla işi olmaz"
Aygün Aydın önce "Hakan'ın sübyancılarla işi olmaz" diyerek yaşı kendisinden küçük olan Onur Bay ile bir süre aşk yaşayan Dilara Aksüyek'i hedef aldı. Aydın daha sonra kendini tutamayıp oyuncunun estetikli olduğunu bunu da kendisine benzemek için yaptığını söyledi.