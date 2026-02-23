Hakan Sabancı’nın aşk kronolojisi ortaya çıktı! Listede yok yok
"Duyuldu mu?" adlı sosyal medya sayfasının hazırladığı paylaşımda, 34 yaşındaki iş insanının 2013 yılından bu yana basına yansıyan birliktelikleri sıralandı. Listede cemiyet, moda ve sanat dünyasından birçok isim yer aldı.
Sabancı'nın adının anıldığı isimler arasında Ayşe Özyılmazel, Aslışah Alkoçlar, Didem Soydan, Hadise, Merve Boluğur, Dila Tarkan, Aygün Aydın ve Rabia Soytürk gibi magazin dünyasının yakından tanıdığı isimler bulunuyor.