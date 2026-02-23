BIST 14.145
Hakan Sabancı’nın aşk kronolojisi ortaya çıktı! Listede yok yok

Hakan Sabancı’nın 2013’ten bu yana basına yansıyan ilişkileri yeniden gündeme taşındı. Ünlü iş insanının adı yıllar içinde birçok tanınmış isimle anılırken, aşk hayatına dair detaylar magazin dünyasında bir kez daha konuşulmaya başlandı. İşte o kabarık liste...

Hakan Sabancı’nın aşk kronolojisi ortaya çıktı! Listede yok yok - Resim: 1

2013’ten bu yana adı birçok ünlü isimle anılan Hakan Sabancı’nın aşk trafiği yeniden mercek altında. Yıllara yayılan ilişkileri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Listede bulunan isimlerin hepsi çok tanıdık...

Hakan Sabancı’nın aşk kronolojisi ortaya çıktı! Listede yok yok - Resim: 2

Cemiyet hayatının dikkat çeken isimlerinden Hakan Sabancı'nın geçmiş yıllara uzanan aşk iddiaları bir araya getirildi. Özellikle oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle magazin manşetlerinden düşmeyen Sabancı'nın özel hayatı, bu kez kronolojik bir listeyle konuşuluyor.

Hakan Sabancı’nın aşk kronolojisi ortaya çıktı! Listede yok yok - Resim: 3

"Duyuldu mu?" adlı sosyal medya sayfasının hazırladığı paylaşımda, 34 yaşındaki iş insanının 2013 yılından bu yana basına yansıyan birliktelikleri sıralandı. Listede cemiyet, moda ve sanat dünyasından birçok isim yer aldı.

Hakan Sabancı’nın aşk kronolojisi ortaya çıktı! Listede yok yok - Resim: 4

Sabancı'nın adının anıldığı isimler arasında Ayşe Özyılmazel, Aslışah Alkoçlar, Didem Soydan, Hadise, Merve Boluğur, Dila Tarkan, Aygün Aydın ve Rabia Soytürk gibi magazin dünyasının yakından tanıdığı isimler bulunuyor.

