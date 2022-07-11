Hakan Sabancı'nın acı günü! Teknesi sular altına gömüldü, Sabancı'nın durumu merak ediliyor

Sabancı ailesinin yakışıklı ve çapkın bekarı Hakan Sabancı'nın 3 yıldız Bodrum tatilinde kullandığı tekne battı. Hakan Sabancı'ya büyük şok yaşatan olayla ilgili yaşananlar merak ediliyor. Sabancı o sırada teknede miydi? Son durum ne? İşte cevapları...