Hakan Sabancı yeni bir aşka yelken mi açtı? Sosyal medya hamlesi gözden kaçmadı...

Sabancı, kısa süre önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti, "Güzel giden bir ilişkimiz vardı, bitirdik. Konunun üçüncü kişilerle kesinlikle alakası yok. Ailem ve özellikle annemle ilgili yapılan saygısızlıklar var. Annem çok üzülüyor. Bu iki kişinin kararı. Bir kere konuşuyorum, daha da konuşmayacağım."