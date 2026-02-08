Hakan Sabancı yeni bir aşka yelken açtı! Bakın markajındaki isim kim çıktı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile yollarını ayıran Hakan Sabancı'nın adı Rabia Soytürk ile anılmıştı. 34 yaşındaki ünlü iş insanı, bu sefer de Instagram'daki son hamlesi nedeniyle gündem oldu.
Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkının sona ermesi sevenlerini şaşırtmıştı. Beklenmedik ayrılığın faturası anne Arzu Sabancı’ya kesilirken iddialar kesin bir dille yalanlanmıştı. Hande Erçel, yapımcı Onur Güvenatam'la yeni bir aşka yelken açarken Hakan Sabancı'nın adı ise Rabia Soytürk'le anılmıştı.
Söylentilere ilişkin açıklamada bulunan Soytürk, "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" ifadelerini kullanmıştı.
HAKAN SABANCI'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE!
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Sabancı'nın sosyal medyadaki son hamlesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Yakın zamanda Estelle Grace ile Dearbelli'yi takip etmeye başlayan Sabancı, sosyal medyada gündem oldu.