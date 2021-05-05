Hakan Sabancı sözleri olaydı Aygün Aydın'ın 'Pazarlık' yaptığı mesajlar ifşa edildi
Hakan Sabancı'yla ilişki yaşadığını iddia eden Aygün Aydın'ın 'pazarlık' yaptığı mesajlar ifşa edildi. Aydın, açıklama yaptı.
Geçtiğimiz haftalarda Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa etti. Bununla da kalmayan Aydın, Sabancı'nın beğendiği kızların fotoğraflarını da paylaşıp hakaret etti. Sabancı'yla ilişkisi olduğunu söyleyen Aydın'ın ardından yaptığı paylaşımlarda dillere düştü.
İlişki yaşadıklarına inanmayanlara kendisini kanıtlamak isteyen Aygün Aydın, geçtiğimiz günlerde ise Hakan Sabancı ile ilişkisinin bittiğini duyurdu. Aydın, sosyal medya hesabından bir veda yazısı yayımladı. Bu yazıda Sabancı'yla olan ilişkisi sayesinde çok para kazandığını da söylemeyi ihmal etmedi.
Aygün Aydın'ın paylaştığı veda yazısı şu şekildeydi:
"Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım.''
''324 iş birliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin TL gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3 bin 140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum.''