Hakan Sabancı sözleri olaydı Aygün Aydın'ın 'Pazarlık' yaptığı mesajlar ifşa edildi

İlişki yaşadıklarına inanmayanlara kendisini kanıtlamak isteyen Aygün Aydın, geçtiğimiz günlerde ise Hakan Sabancı ile ilişkisinin bittiğini duyurdu. Aydın, sosyal medya hesabından bir veda yazısı yayımladı. Bu yazıda Sabancı'yla olan ilişkisi sayesinde çok para kazandığını da söylemeyi ihmal etmedi.