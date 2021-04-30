Hakan Sabancı sayesinde Aygün Aydın parayı kırdı vedasında her şeyi anlattı

Son olarak ise Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişki sayesinde paraya para demediğini anlatan bir veda yazısı paylaştı.Aydın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı veda mesajında, şunları yazdı:

"Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım.''