Hakan Sabancı sayesinde Aygün Aydın parayı kırdı vedasında her şeyi anlattı
Hakan Sabancı ile ilişkisi olduğunu söyleyen Aygün Aydın, bu ilişki sayesinde kazandığı parayı anlattı, herkesi şoke etti.
Geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa ederek ilişki yaşadığını söyleyen Aygün Aydın uzun süre magazin gündeminde konuşuldu. Sabancı ile aşk yaşadığına inanmayanlara da sert çıkan Aydın, mesajları ifşa etmekle kalmayıp bir de Sabancı'nın beğendiği kadınlara hakaret etti.
Ardından ise Hakan Sabancı'nın sahip olduklarına dair attığı gönderilerle adından söz ettirdi. Aydın bir de Sabancı'nın kendisini yatağa atabileceğini düşündüğünü söylemesiyle herkesi şaşırttı.
Son olarak ise Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişki sayesinde paraya para demediğini anlatan bir veda yazısı paylaştı.Aydın, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı veda mesajında, şunları yazdı:
"Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım.''
''324 iş birliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin TL gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3 bin 140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum.''