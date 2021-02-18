Hakan Sabancı Kırmızı Oda'nın oyuncusuyla birlikte! Aygün Aydın bakın kim çıktı

İddialara göre Hakan Sabancı ve Aygün Aydın çifti 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Çeşme Alaçatı'da geçirdi. Tatilde, Hakan Sabancı ve sevgilisi Aygün'e, Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı da eşlik etti.