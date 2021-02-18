Hakan Sabancı Kırmızı Oda'nın oyuncusuyla birlikte! Aygün Aydın bakın kim çıktı
Hakan Sabancı bu kez gönlünü bir oyuncuya kaptırdı. En son Kırmızı Oda'da oynayan Aygün Aydın'la aşk yaşamaya başladı.
Sabancı ailesinin genç üyesi Hakan Sabancı aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yaşadığı aşklar ve sık sık sevgili değiştirmesi ile gündemden düşmeyen Sabancı ailesinin veliahtı Hakan Sabancı, yeni bir aşka yelken açtı.
Oyuncu Aygün Aydın ile ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan Hakan Sabancı, gönlünü kaptırdı. Flört aşaması kısa süren çift yeni bir ilişkiye adın attı.
İddialara göre Hakan Sabancı ve Aygün Aydın çifti 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Çeşme Alaçatı'da geçirdi. Tatilde, Hakan Sabancı ve sevgilisi Aygün'e, Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı da eşlik etti.
Aşk sarhoşu olan Hakan Sabancı sevgilisi Aygün Aydın'a ünlü markadan pahalı bir saat hediye etti.