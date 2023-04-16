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Hakan Sabancı ile ilişki yaşayan Hande Erçel siyah şıklığı ile göz kamaştırdı!

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Hakan Sabancı ile ilişki yaşayan Hande Erçel siyah şıklığı ile göz kamaştırdı!

LEVENT'te görüntülenene oyuncu Hande Erçel, tarzıyla dikkat çekti. Şu sıralar bir projede yer almayan ünlü oyuncu aşk hayatıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Hakan Sabancı ile ilişki yaşayan Hande Erçel siyah şıklığı ile göz kamaştırdı!

Oyuncu Hande Erçel, önceki gün Levent'teki menajerlik ofisinden çıkarken görüntülendi.

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Hakan Sabancı ile ilişki yaşayan Hande Erçel siyah şıklığı ile göz kamaştırdı!

Siyah şıklığı ile göz kamaştıran Erçel, proje görüşmelerinin olduğunu ve netleşen bir işin olmadığını belirtti.

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Hakan Sabancı ile ilişki yaşayan Hande Erçel siyah şıklığı ile göz kamaştırdı!

Erçel, "Takip ettiğiniz bir dizi projesi var mı?" sorusuna "Yoğun bir dönemden geçiyorum. Hiçbir projeyi takip edemiyorum, televizyon izleyebilecek bir dönemde değilim maalesef" diye cevap verdi.

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Hakan Sabancı ile ilişki yaşayan Hande Erçel siyah şıklığı ile göz kamaştırdı!

Aşk hayatıyla ilgili kendisine sorular yöneltilince hızla aracına yönelen ünlü oyuncu, "Her şey güzel ve yolunda çok teşekkür ederim" demekle yetindi.

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