Hakan Sabancı hangi Survivor güzeliyle aşk yaşıyor?
Hakan Sabancı ve Serenay Aktaş, geçtiğimiz akşam Karaköy'de romantik bir akşam yemeğinde buluştu. Sabancı, "Güzel bir karar aldık" dedi.
Sabancı ailesinin en genç veliahtı Hakan Sabancı, Amerika seyahetinden döndü. Amerika'da Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı olan ünlü stil danışmanı Dila Tarkan'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Sabancı'nın yanında bu sefer eski futbolcu ve oyuncu Serenay Aktaş vardı.
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Karaköy'de bir mekanda objektiflere yakalanan Hakan Sabancı ile Serenay Aktaş 4 saat boyunca baş başa yemek eşliğinde sohbet etti.
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Sabancı ve Aktaş, yemek yerken aniden patlayan flaşları fark edince panikledi. Ne yapacaklarını bilemeyen ikili, hızla mekanın iç kısmına geçti.
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MEKANDAN AYRI ÇIKTILAR
Çıkışta birlikte görüntü vermek istemeyen çiçeği burnunda aşıklar mekandan ayrı çıktılar. Hakan Sabancı, mekandan çıkmak için VIP minibüsünün kapıya yanaşmasını bekledi.
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