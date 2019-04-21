Hakan Sabancı hangi Survivor güzeliyle aşk yaşıyor?

Sabancı ailesinin en genç veliahtı Hakan Sabancı, Amerika seyahetinden döndü. Amerika'da Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı olan ünlü stil danışmanı Dila Tarkan'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Sabancı'nın yanında bu sefer eski futbolcu ve oyuncu Serenay Aktaş vardı.