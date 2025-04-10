Hakan Sabancı Hande Erçel aşkı bitti mi? Ayrılık iddialarına net yanıt
Uzun süredir birlikte olan iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu Hande Erçel'in ilişkilerini sonlandırdığı öne sürülmüştü. Hakan Sabancı, ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Sabancı bir soruyu ise yanıtsız bıraktı. İşte detaylar...
Magazin dünyasının gözde çifti Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Kasım 2022'de başlayan ilişkilerini Mart ayına kadar gizli saklı yaşadı. 3 Mart'ta gittikleri Paris'ten 6 Mart'ta dönerken İstanbul Havalimanı'nda objektifler karşısına geçen ünlü çift, ilişkiyi de böylece itiraf etti.
Üç senedir aşk yaşayan ikili hakkında geçtiğimiz haftalarda ayrılık iddiaları gündeme gelmiş, ikili konuyla ilişki hiçbir açıklamaya yapmamıştı.
Suskunluğunu koruyan ikiliden Hakan Sabancı, önceki gün Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sabancı, özel hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Ayrılık iddialarına net yanıt
Basın mensuplarının, "Hande Hanım'ı uzun zamandır yanınızda göremiyoruz. Ayrılık dedikoduları doğru mu?" sorusuna karşılık Sabancı, "Yok öyle bir şey. Devam ediyor," dedi. Bu yanıt, ikilinin hala birlikte olduğunu teyit eder nitelikteydi.