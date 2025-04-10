Hakan Sabancı Hande Erçel aşkı bitti mi? Ayrılık iddialarına net yanıt

Ayrılık iddialarına net yanıt

Basın mensuplarının, "Hande Hanım'ı uzun zamandır yanınızda göremiyoruz. Ayrılık dedikoduları doğru mu?" sorusuna karşılık Sabancı, "Yok öyle bir şey. Devam ediyor," dedi. Bu yanıt, ikilinin hala birlikte olduğunu teyit eder nitelikteydi.