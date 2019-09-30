Hakan Peker flaş bir kararla İstanbul'u terk ediyor yeni hayatı bakın nasıl olacak
Şarkılarıyla 90'lı yılların adından en çok söz ettiren ismi Hakan Peker, “Yakında Karabük Safranbolu’ya yerleşiyorum." diyerek yeni yaşamı hakkında açıklamalarda bulundu.
Estetik yaptırdığı iddialarıyla geçtiğimiz ay gündeme gelen Hakan Peker, radikal bir karara imza attı. Uzun bir süre ekranlardan kendini alıkoyan ünlü şarkıcı, İstanbul'u terk ederek köy hayatı yaşamaya karar verdi.
Geçtiğimiz gün Kıbrıs konseri sonrası açıklamalarda bulunan Hakan Peker, “Yakında Karabük Safranbolu’ya yerleşiyorum. Çiftlikte yaşayacağım, hayvanlar ve doğa ile iç içe olup kendime yeni bir hayat kuracağım. Kapım herkese açık.” dedi.
Kimse beni hatırlamasın: Hakan Peker, daha önce yaptığı bir açıklamada "Ben öldükten sonra bütün şarkılarım silinsin. Unutulmak istiyorum. Kimse beni hatırlamasın." demişti.
Peki Hakan Peker kimdir?
1963 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluk yıllarından beri tam bir dans tutkunuydu. Gençliği, discolarda geçti. Seyyal Taner ve Deniz Erkanat ‘ın dansçısı olarak profesyonel çalışmalara başladı.