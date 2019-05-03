Hakan Peker estetikle bambaşka birine dönüştü açıklaması şaşkına çevirdi
Hakan Peker, bugün katıldığı bir canlı yayın programında cildinin gerginliği ve parlaklığıyla dikkat çekince estetik üzerine açıklamalarda bulundu.
56 yaşındaki Hakan Peker, yaşına rağmen sürekli genç göstermesiyle sıkça gündeme geliyor. Hakan Peker'in, yüzüne sürekli botoks yaptırdığı ve kaşlarını kaldırttığı da iddia ediliyor. Bugün katıldığı bir canlı yayın programında da yaşlanmayan ünlü şarkıcı, estetik iddialarını yalanladı.
Genç görüntüsünün sırrını asla vermeyen Peker, estetik söylentilerini her fırsatta yalanlayıp; "Yaptırırsam estetik harikası olurum." diyor. Hakan Peker, daha önce de estetik iddialarına sosyal medya hesabından şöyle açıklama yapmıştı:
''Saçma sapan bilmeden aptalca yorumlar yapmayın. Hava soğuk ödem yapmışım spordan yüzüm şiş çıkmış. Yok estetik mağduru falan filan hepiniz doktor olmuşsunuz maşallah.
Henüz yaptırmadım ama ihtiyacım olduğunda da göğsümü gere gere yaptırırım, rahat olun. Yaptırırsam eğer estetik mağduru olmam, estetik harikası olurum''