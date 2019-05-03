Hakan Peker estetikle bambaşka birine dönüştü açıklaması şaşkına çevirdi

56 yaşındaki Hakan Peker, yaşına rağmen sürekli genç göstermesiyle sıkça gündeme geliyor. Hakan Peker'in, yüzüne sürekli botoks yaptırdığı ve kaşlarını kaldırttığı da iddia ediliyor. Bugün katıldığı bir canlı yayın programında da yaşlanmayan ünlü şarkıcı, estetik iddialarını yalanladı.