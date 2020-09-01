Hakan Muhafız'ın yıldızı Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisiyle ilgili bakın ne dedi
Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırsız cesur pozları ile gündem olan Hazar Ergüç'lü bu defa 19 yaş büyük sevgilisi ile ilgili söyledikleriyle gündem oldu.
Kendisinden 19 yaş büyük ünlü yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla zaman zaman eleştirilerin hedefi haline gelen Hazer Ergüçlü açıklamalarda bulundu. Hakan: Muhafız’daki dövüş sahneleriyle farklı bir deneyim yaşayan Hazar Ergüçlü, o sahnelerde zorlandığını anlattı.
Instyle dergisine konuşan Hazar Ergüçlü, rolüne tam adapte olamadan kamera karşısına geçtiğini söyledi.
O yüzden şanslıydım: Ergüçlü, “Çok zorlandım çünkü çok kısa sürede hazırlanmam gerekiyordu. O yüzden içime sinmeden sete çıktım. Daha fazla zamanım olsaydı daha iyisini yapardım. O sürede elimden geleni yapmaya çalıştım. İyi bir hocam vardı, o yüzden şanslıydım” ifadelerini kullandı.
İlk kez yapımcılık yapacak: Oyunculuğunun yanı sıra Emre Erdoğdu’nun yeni filminde ilk kez yapımcılık yapan Ergüçlü, “Projemiz hayata geçti ama pandemi nedeniyle ertelenmiş oldu. Şartlar düzeldiğinde yerini bulacaktır” diye konuştu.