Hakan Muhafız'ın yıldızı Hazar Ergüçlü 19 yaş büyük sevgilisiyle ilgili bakın ne dedi

O yüzden şanslıydım: Ergüçlü, “Çok zorlandım çünkü çok kısa sürede hazırlanmam gerekiyordu. O yüzden içime sinmeden sete çıktım. Daha fazla zamanım olsaydı daha iyisini yapardım. O sürede elimden geleni yapmaya çalıştım. İyi bir hocam vardı, o yüzden şanslıydım” ifadelerini kullandı.