Hakan Muhafız'ın yıldızı Çağatay Ulusoy'un yeni imajı görenleri şaşırttı
Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy'un yeni imajını görenler şaşkına döndü.
5 sene önce Delibal filminde oynayan Çağatay Ulusoy, son zamanlarda aldığı kilolarla ve sürekli olarak iptal olan projelerle gündeme geliyordu. Barbaros dizisindeki rolünü Engin Altan Düzyatan'a bırakan Çağatay Ulusoy, ekranlara geri dönüyor. Yakışıklı oyuncunun yeni imajını görenler hayrete düştü.
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29 yaşındaki başarılı oyuncu aldığı kiloları kısa bir sürede vererek eski fit görünümüne kavuştu.
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Rol alacağı Menajerimi Ara isimli dizi için imajını değiştiren ünlü oyuncu sosyal medyada çok konuşuldu.
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Yeni imajı takipçileri tarafından beğenilmeyen oyuncu, kimileri tarafından da övgü aldı.
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