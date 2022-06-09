Hakan Muhafız'ın uyarlandığı eserde karar çıktı!
Dijital bir platformda yayınlanan ilk Türk dizisi olan "Hakan Muhafız" isimli eserin uyarlandığı "Kara Kalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi" isimli senaryoyu 3 kişinin yazmasına rağmen, kendi romanından uyarlamış gibi gösteren yazar Nilüfer Gökdel hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme sonunda, manevi haklarına tecavüz tespitiyle 15’er bin liralık manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
"Hakan Muhafız" dizisinin uyarlandığı "Kara Kalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi" isimli senaryoyu 3 kişinin yazmasına rağmen, kendi romanından uyarladığı iddiasını ortaya koyan yazar hakkında karar çıktı.
İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Gökdel’in kamuoyu nezdinde tek eser sahibi olarak anılmasının diğer 2 yazarın haklarına tecavüz ettiğine kanaat getirerek, 15’er bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Davacı avukatı, davalı tarafın söz konusu eser haklarını ihlal ettiğini ve ihlal etmeye devam ettiğini belirterek, "Karşı tarafın ihlal nedeniyle elde ettiği kar ıslah dilekçemiz kapsamında 110 bin lira olarak belirlenmiştir.
Bu bedelinin davalılardan tahsili ile tüm taleplerimiz yönünden davamızın tam kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.